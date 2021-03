La Conferenza sul futuro dell’Europa. Politeia o finzione? (Di lunedì 15 marzo 2021) Sinora il cammino della “Conferenza” è stato tortuoso, privo di entusiasmo ed equivoco. Una proposta lanciata da Macron e concepita prima della pandemia, con tempi e prospettive diverse. Si parlava, e si continua a farlo, del “futuro dell’Europa”. Il futuro, nel frattempo, è già arrivato. Naturalmente ha trovato l’Europa impreparata com’è avvenuto tante volte in passato. Un’Europa che non c’è, visto che continua a mancare gli appuntamenti più importanti e vitali per i cittadini. Ne è una ulteriore dimostrazione l’attuale vicenda dei vaccini. Gestita in maniera dilettantesca, da incompetenti, aggravata dall’incapacità dell’Unione a produrre i vaccini direttamente e rapidamente, mentre si continua a dire, fingendo, che siamo la prima economia del mondo. Ci si dimentica di aggiungere che invece siamo ancora la somma di ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Sinora il cammino della “” è stato tortuoso, privo di entusiasmo ed equivoco. Una proposta lanciata da Macron e concepita prima della pandemia, con tempi e prospettive diverse. Si parlava, e si continua a farlo, del “”. Il, nel frattempo, è già arrivato. Naturalmente ha trovato l’Europa impreparata com’è avvenuto tante volte in passato. Un’Europa che non c’è, visto che continua a mancare gli appuntamenti più importanti e vitali per i cittadini. Ne è una ulteriore dimostrazione l’attuale vicenda dei vaccini. Gestita in maniera dilettantesca, da incompetenti, aggravata dall’incapacità dell’Unione a produrre i vaccini direttamente e rapidamente, mentre si continua a dire, fingendo, che siamo la prima economia del mondo. Ci si dimentica di aggiungere che invece siamo ancora la somma di ...

Advertising

sandrogozi : Ma guarda un po’: “sovranismo europeo”, autonomia strategica, conferenza sul futuro dell’#Europa...tutte le priorit… - matteosalvinimi : In diretta da Roma, conferenza stampa sul progetto della Lega per la Capitale, state con noi. #romatornacapitale… - amendolaenzo : La dichiarazione congiunta di @vonderleyen, @DavidSassoli e @antoniocostapm è il primo passo verso la Conferenza su… - kiuspo73 : RT @matteosalvinimi: In diretta da Roma, conferenza stampa sul progetto della Lega per la Capitale, state con noi. #romatornacapitale ??LI… - giancarlofelic1 : RT @tatjana31: Mi domando come possibile che @MediasetTgcom24 nn accenni neppure notizie che dire allarmanti è eufemismo sul ritiro vaccin… -