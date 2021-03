(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Segnali positivi giungono da alcuni importanti dati macro cinesi pubblicati stamattina, che indicano una crescita superioreattese della, segnalando che il Paese si è lasciato laspe punta a una crescita notevole per il 2021.Gli analisti affermano che le performance economiche di gennaio-febbraio indicano che lapotrebbe registrare un tasso di crescita del PIL compreso tra il 15-20% per i primi tre mesi, il che renderebbe la sua espansione economica nel primo trimestre la più alta tra le principali economie globali. Secondo i dati del Bureau of Statistics cinese, laè cresciuta notevolmente a gennaio-febbraio, registrando un incremento del 35,1% rispetto ai primi due mesi del ...

Advertising

newsfinanza : La Cina si mette la pandemia alle spalle: la produzione industriale vola a +35% - Moky_1988 : Con decisioni prese,Gov Cina mette di fatto la parola fine a autonomia politica #HongKong. Parte più preoccupante,c… - Toen17411153 : 'Un virus che nasce in un paese povero mette a rischio Broadway'.. Ipotesi Interventi: Protezione sanitariamilitare… - goldbergvariaz : @AAraminta Nn capisco cosa tu voglia dire. È importante comprendere ed approfondire la questione e verificare se ci… - Bancadelgrano : Di seguito ci pregiamo di pubblicare la nostra analisi quotidiana sul mercato dei cereali -

Ultime Notizie dalla rete : Cina mette

Borsa Italiana

"Gli straordinari indicatori economici posizionano lasulla strada per una crescita solida e sostenuta nell'era post - pandemia, sia dal lato della produzione che della domanda. Ora è giusto ...Questo grazie a una ristampa ininiziata venerdì e che nei suoi primi due giorni ha aggiunto circa 80 milioni di RMB (12,3 milioni di dollari) al box office totale Disney orail lordo ...(Teleborsa) - Segnali positivi giungono da alcuni importanti dati macro cinesi pubblicati stamattina, che indicano una crescita superiore alle attese della produzione, segnalando che il Paese si ...NEW YORK - Rotta ad Oriente. Al via i viaggi in parallelo per il segretario di Stato Antony Blinken e quello della Difesa Lloyd Austin, i primi condotti di persona e non in forma virtuale. Col capo de ...