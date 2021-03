La Cina fa shopping nella Difesa italiana Il caso Alpi Aviation 

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 marzo 2021) La Procura di Pordenone prosegue le sue indagini suAviation, azienda friulana sospettata di aver violato l’embargo con l’Iran connesso alla vendita di prodotti dual use (tecnologia che può essere impegnata sia nell’ambito civile sia in quello militari, come per esempio i droni di sorveglianza). Intanto, riemergono elementi sui trascorsi della società, che ha già assicurato attraverso una nota di poter “dimostrare di essersi sempre attenuta alle disposizioni di legge nei suoi rapporti commerciali”. Ieri ci eravamo occupati dei cablo, diffusi da Wikileaks, della diplomazia statunitense che già nel 2009 avvertiva le autorità italiane circa possibili triangolazioni – non si esclude fossero involontarie – tra Giappone, Italia e Iran con al centro la stessaAviation. Ma dal web rispunta un altro particolare sull’azienda che nel 2018 è passata ...