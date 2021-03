La Cdu è andata male alle elezioni regionali in Germania

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il primo appuntamento elettorale del 2021 inconferma i sondaggi degli ultimi giorni e riserva un brutto colpo per la CDU, complicando non poco la situazione per il nuovo segretario Armin Laschet. Il voto per il Landtag in Baden-Württemberg e in Rheinland-Pfalz, infatti, vede i cristiano-democratici subalterni in entrambi i Länder, al punto che diventa molto concreta la possibilità di vederli fuori dal governo in Baden-Württemberg, dove erano in maggioranza. È molto probabile che sulla perdita di consenso registrata nei sondaggi e certificata nelle urne abbia contribuito anche il Maskenaffäre, ovvero lo scandalo che ha coinvolto due parlamentari del gruppo CDU/CSU al Bundestag. Nelle scorse settimane, infatti, è emerso che i deputati Nikolas Löbel (CDU) e Georg Nüsslein (CSU) si sono arricchiti personalmente nell’ambito delle trattative condotte dal governo ...