(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Era già evidente con la formazione del Governo Draghi che l'opzione per un sistemache non prevedesse coalizioni pre-elettorali avesse esaurito le sue possibilità, ora però l'dichiarita senza equivoci da Andreatta laanche in termini di desiderabilità. Sulle soluzioni in positivo, da trovare con ampio consenso, poi si vedrà". Lo scrive sul suo blog il capogruppo Pd in Affari Costituzionali alla Camera, Stefano

Advertising

Marcozanni86 : Lo #iussoli è l'unica strategia che ha il #PD per evitare la sconfitta elettorale - TV7Benevento : **L.elettorale: Ceccanti, 'impostazione Letta esclude proporzionale'**... - massy978 : L'Estonia dal 2005 ha il sistema più tecnologicamente avanzato. Permette di utilizzare la carta d’identità “smart”… - FilippoSala3 : Vecchio art. Lo stile della comunicazione mainstream da allora cambia radicalmente dopo che l'immigrazionismo si fa… - franci0403 : @GiorgiaMeloni Il loro serbatoio elettorale è quasi esaurito, ius soli e voto ai 16enni resta per loro l'unica alte… -

Ultime Notizie dalla rete : **L elettorale

... "il 12 marzo, i capi della diplomazia del G7 e'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la ...da parte dell'Assemblea Popolare Nazionale della decisione di perfezionare il sistema...... allo scadere della prima metà del mandatodella maggioranza politica guidata dal ... Ripartendo dai diversi risultati fino a oggi ottenuti,'intento è quello di iniziare una collaborazione ...E immagino una grande discussione sui nuovi confini della libertà, per tornare a riprendere il tema (e la pratica) dei nostri resistenti, anche per smascherare l’imbroglio dei ... non più solo una ...Caro Luigi, grazie per questa testimonianza. Il tema è all’ordine del giorno. Nel frattempo, al governo non ci sono “esperti” del Terzo settore ma politici puri: aspettiamo di capire chi gestirà la de ...