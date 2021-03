Kate Middleton pazza di gioia: nuovo fiocco rosa in famiglia (Di lunedì 15 marzo 2021) fiocco rosa nella Royal Family, Pippa, la sorella della Duchessa di Cambridge Kate, ha dato alla luce lunedì 15 marzo la sua secondogenita. Pippa mamma bis: l’omaggio a Kate Middleton La bimba e la mamma, come fa sapere People, stanno entrambe bene e fonti vicino alla coppia hanno fatto sapere che tutto procede al meglio. La piccola, nata questa mattina intorno alle 4, si chiama Grace Elizabeth Jane, proprio come zia Kate. La moglie di William ha infatti anche un secondo nome, che proprio in suo onore, è stato scelto per la nuova arrivata in casa Middlenton. Solonotizie24. Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 15 marzo 2021)nella Royal Family, Pippa, la sorella della Duchessa di Cambridge, ha dato alla luce lunedì 15 marzo la sua secondogenita. Pippa mamma bis: l’omaggio aLa bimba e la mamma, come fa sapere People, stanno entrambe bene e fonti vicino alla coppia hanno fatto sapere che tutto procede al meglio. La piccola, nata questa mattina intorno alle 4, si chiama Grace Elizabeth Jane, proprio come zia. La moglie di William ha infatti anche un secondo nome, che proprio in suo onore, è stato scelto per la nuova arrivata in casa Middlenton. Solonotizie24.

