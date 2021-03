Juventus, mercoledì incontro per il rinnovo di Dragusin (Di lunedì 15 marzo 2021) La Juventus è pronta a discutere del futuro di Radu Dragusin, giovane difensore dell’Under 23, ma convocato e lanciato in campo in più occasioni da Andrea Pirlo in questa stagione. Il centrale classe 2002 è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e su di lui hanno messo gli occhi parecchi club europei, su tutti Lipsia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Laè pronta a discutere del futuro di Radu, giovane difensore dell’Under 23, ma convocato e lanciato in campo in più occasioni da Andrea Pirlo in questa stagione. Il centrale classe 2002 è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e su di lui hanno messo gli occhi parecchi club europei, su tutti Lipsia L'articolo

Advertising

sscnapoli : ?? | #JuventusNapoli, rinviata a mercoledì 7 aprile alle 18:45 ?? - sechesi : ?? Recupero di Juventus-Napoli rinviato a mercoledì 7 aprile su richiesta di entrambe le società. Non si giocherà pi… - JManiaSite : Se si fosse giocato mercoledì contro il Napoli (nel frattempo tornato praticamente al completo) la #Juve non avrebb… - pccpla : RT @lentuzzo: #Juventus, appuntamento in programma mercoledì mattina (a meno di spostamenti dell'ultima ora) con l'entourage di #Dragusin:… - _Introducing_me : RT @lentuzzo: #Juventus, appuntamento in programma mercoledì mattina (a meno di spostamenti dell'ultima ora) con l'entourage di #Dragusin:… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus mercoledì U.21: Convocati due del Milan e uno di Juve e Inter ... Difensori : Raoul Bellanova (Pescara), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), ...Conferenza stampa MD - 1 tramite Zoom (Nicolato + 1 calciatore) Ore 19 - Walk around Stadio Mercoledì ...

Gli show italiani Amazon Original protagonisti dello spot di Prime Video. Firma l'agenzia CYW ... e le dirette in esclusiva delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League ... Celebrity Hunted - Caccia all'uomo Stagione 2 e la docu - serie sportiva All or Nothing: Juventus. ...

Juventus-Sassuolo, formazioni e dove vederla: Demiral al posto di De Ligt, Morata verso la panchina Corriere della Sera ... Difensori : Raoul Bellanova (Pescara), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (), ...Conferenza stampa MD - 1 tramite Zoom (Nicolato + 1 calciatore) Ore 19 - Walk around Stadio...... e le dirette in esclusiva delle 16 migliori partite delsera della UEFA Champions League ... Celebrity Hunted - Caccia all'uomo Stagione 2 e la docu - serie sportiva All or Nothing:. ...