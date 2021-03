Juventus, ci risiamo: nuovo stop per Alex Sandro (Di lunedì 15 marzo 2021) La Juventus esce con tre punti importanti dalla Sardegna Arena e dal match contro il Cagliari ma anche con un nuovo infortunato. Si tratta di Alex Sandro. Il brasiliano ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare. Una macchia sulla gara dei bianconeri che costringe Pirlo a rivedere la formazione per i prossimi appuntamenti.L'esterno mancino si era già infortunato in passato ma questa volta è toccato alla coscia sinistra. Da capire l'entità del problema ma si spera possa essere meno grave dei precedenti che gli avevano fatto saltare il primo mese e mezzo di stagione oltre che le prime tre gare di Champions.caption id="attachment 398269" align="alignnone" width="555" Alex Sandro (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 marzo 2021) Laesce con tre punti importanti dalla Sardegna Arena e dal match contro il Cagliari ma anche con uninfortunato. Si tratta di. Il brasiliano ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare. Una macchia sulla gara dei bianconeri che costringe Pirlo a rivedere la formazione per i prossimi appuntamenti.L'esterno mancino si era già infortunato in passato ma questa volta è toccato alla coscia sinistra. Da capire l'entità del problema ma si spera possa essere meno grave dei precedenti che gli avevano fatto saltare il primo mese e mezzo di stagione oltre che le prime tre gare di Champions.caption id="attachment 398269" align="alignnone" width="555"(getty images)/caption ITA Sport Press.

Advertising

ItaSportPress : Juventus, ci risiamo: nuovo stop per Alex Sandro - - sportli26181512 : Chirico: 'Juve senza spina dorsale. Ronaldo non basta. Nedved e Paratici? Scelte maledette. Altro che calcioni...':… - yassassin1978 : @brunolonghi7 @juventusfc @UEFAcom_it Ci risiamo, cambiare le regole per favorire la Juventus, non basta farsi una Champions da soli? -