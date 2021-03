Juventus | Bentancur e Kulusevski e quel ruolo indefinito

(Di lunedì 15 marzo 2021) Stagione altalenante da parte della, ma obiettivo scudetto ancora a portata di mano. Sarà difficile recuperare il terreno perso dall’Inter, ma in casa bianconera restano vive le speranze tricolore. Punti interrogativi suLanon molla la presa e continua a lanciare la sfida all’Inter in chiave scudetto. I bianconeri, dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «I giocatori stanno tutti bene e sono a disposizione, a parte @Merihdemiral, @PauDybala_JR e… - cmercatoweb : ???? #Juventus, #Verratti obiettivo a centrocampo: attenzione al possibile scambio - gavltier : Tra Real Madrid e Juventus comunque l’affare Ronaldo lo ha fatto tutta la vita la Juventus... il Real dalla sua par… - 46Ethan10 : @ZZiliani Sono daccordo era rosso. Però quando è invece la Juventus a subire ingiustizie tutti zitti vero? Tipo il… - JuventusUn : Pessima notizia per @Dybala: la #Juve e' infuriata. Ora la notizia e' CONFERMATA! I DETTAGLI?… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bentancur

... Gosens, Hateboer, Theo Hernandez e Koulibaly; CENTROCAMPISTI : Amrabat, Barella,, Gomez, ... SOCIETÀ : Atalanta,e Lazio.Anche il club sarà in lizza insieme ad Atalanta enella categoria 'Migliore Società'. Le ... CENTROCAMPISTI: Amrabat, Barella,, Gomez, Kulusevski, Locatelli, Luis Alberto, Milinkovic ...Pirlolandia e il 3+1+2+2+2: non c’è bisogno di un altro Guardiola. Andrea Pirlo. © . Fa sicuramente discutere l’articolo riportato sul ‘Corriere della Sera’ ...La vittoria in rimonta contro la Lazio ha probabilmente blindato almeno il quarto posto per la Juve visto che ora i biancocelesti sono distanti nove punti con una partita in più, ma ai bianconeri ora ...