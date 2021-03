Juve-Napoli, Fonseca difende la Roma: «La società ha seguito le regole» – VIDEO (Di lunedì 15 marzo 2021) Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha difeso la scelta della dirigenza di chiedere il rinvio della gara contro il Napoli Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha difeso la scelta della dirigenza di chiedere il rinvio della gara contro il Napoli. Il suo commento REGOLAMENTO – «La società ha fatto quello che doveva fare. il regolamento è chiaro e la società ha fatto quello che doveva fare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Il tecnico dellaPaulo, in conferenza stampa, ha difeso la scelta della dirigenza di chiedere il rinvio della gara contro ilIl tecnico dellaPaulo, in conferenza stampa, ha difeso la scelta della dirigenza di chiedere il rinvio della gara contro il. Il suo commento REGOLAMENTO – «Laha fatto quello che doveva fare. il regolamento è chiaro e laha fatto quello che doveva fare». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

AndreaBricchi77 : Rinviano Juve - Napoli. Rosso a Ronaldo? No. Rosso a Di Lorenzo? No. Rigore su Theo. Niente. Rosso a Rebic. Ok. Per… - ZZiliani : Vi sorprende che la @FIGC (o meglio: FJGC) abbia concesso a Juve e Napoli di scegliere la data più comoda? Beh, nas… - pisto_gol : La AsRoma contro la Lega per lo spostamento della data del recupero di Juve-Napoli?? le motivazioni - eleoig_ : RT @AndreaConteri: @MilanNewsit Malafede, a San Siro è stato affrontato l'Inter, il Napoli la Juve e l'Atalanta, abbiamo perso con queste,… - LALAZIOMIA : TMW | La Lega di Serie A risponde alla Roma: “Rinvio Juve-Napoli consentito dalle norme vigenti”… -