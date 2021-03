Juve-Napoli, ennesimo ‘rinvio-farsa’: la Serie A trattata come un torneo parrocchiale. La Lega non in grado di fare gli interessi del campionato (Di lunedì 15 marzo 2021) “Ciao Andrea”. “Ciao Aurelio”. “Senti, che ne dici se invece di giocare la settimana prossima ci rivediamo dopo Pasqua?”. “Sì, ottima idea, allora avviso Paolo, grazie”. Dev’essere andata più o meno così la conversazione con cui Agnelli e De Laurentiis si sono accordati per rinviare l’ennesima volta Juventus-Napoli. come al torneo della parrocchia. Solo siamo in Serie A, e la Lega è quella del presidente Dal Pino. Juve-Napoli prima era una vergogna, ormai è quasi una barzelletta: una partita in cui si disputa prima il ritorno dell’andata. E che a distanza di cinque mesi i dirigenti pensano ancora a rinviare invece che giocare. Dopo la figuraccia in mondovisione di ottobre (Juventus in campo che annuncia la formazione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) “Ciao Andrea”. “Ciao Aurelio”. “Senti, che ne dici se invece di giocare la settimana prossima ci rivediamo dopo Pasqua?”. “Sì, ottima idea, allora avviso Paolo, grazie”. Dev’essere andata più o meno così la conversazione con cui Agnelli e De Laurentiis si sono accordati per rinviare l’ennesima voltantus-aldella parrocchia. Solo siamo inA, e laè quella del presidente Dal Pino.prima era una vergogna, ormai è quasi una barzelletta: una partita in cui si disputa prima il ritorno dell’andata. E che a distanza di cinque mesi i dirigenti pensano ancora a rinviare invece che giocare. Dopo la figuraccia in mondovisione di ottobre (ntus in campo che annuncia la formazione, ...

Advertising

AndreaBricchi77 : Rinviano Juve - Napoli. Rosso a Ronaldo? No. Rosso a Di Lorenzo? No. Rigore su Theo. Niente. Rosso a Rebic. Ok. Per… - pisto_gol : La AsRoma contro la Lega per lo spostamento della data del recupero di Juve-Napoli?? le motivazioni - ZZiliani : Vi sorprende che la @FIGC (o meglio: FJGC) abbia concesso a Juve e Napoli di scegliere la data più comoda? Beh, nas… - FGiallorossa : RT @fattoquotidiano: Juve-Napoli, ennesimo ‘rinvio-farsa’: la Serie A trattata come un torneo parrocchiale. La Lega non in grado di fare gl… - Milleenne : @SportInsider @pisto_gol @Pippoevai @ZZiliani @ivangallo80 @CosimoSibilia @1AltroCalcio @CalcioFinanza @cmdotcom… -