Juve-Napoli, attacco frontale della Roma: “Risposta della Lega è ridicola” (Di lunedì 15 marzo 2021) Dura presa di posizione da parte della Roma nei confronti della Lega, il tutto Legato al rinvio di Juve-Napoli annunciato in questi giorni. Le polemiche attorno alla decisione di rinviare ancora Juve-Napoli, spostandola al 7 aprile, si stanno accendendo giorno dopo giorno. Una decisione, quella presa dalla Lega, stabilita anche in virtù di quello che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 15 marzo 2021) Dura presa di posizione da partenei confronti, il tuttoto al rinvio diannunciato in questi giorni. Le polemiche attorno alla decisione di rinviare ancora, spostandola al 7 aprile, si stanno accendendo giorno dopo giorno. Una decisione, quella presa dalla, stabilita anche in virtù di quello che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

AndreaBricchi77 : Rinviano Juve - Napoli. Rosso a Ronaldo? No. Rosso a Di Lorenzo? No. Rigore su Theo. Niente. Rosso a Rebic. Ok. Per… - pisto_gol : La AsRoma contro la Lega per lo spostamento della data del recupero di Juve-Napoli?? le motivazioni - angelomangiante : Rinvio Juve-Napoli, Roma penalizzata chiede chiarimenti - romatube_it : ??????? #CasoDiawara conclusa l’udienza Ecco le parole di #Fienga all'uscita dal @Coninews ?? - Lopez92Paul : RT @Aletaglia95: #Fienga durissimo sulla risposta della Lega alla lettera della #ASRoma sul rinvio di Juve-Napoli: 'Ridicola più della deci… -