Juve, il gesto di Ronaldo a fine partita: "Non parlo alla tv" (Di lunedì 15 marzo 2021) Cristiano in fondo lo aveva detto, affidando ai social la sua volontà di riscossa: " Il nostro pensiero - plurale maiestatis - è già al Cagliari ". Quindi l'immancabile immagine del campione che non è ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 marzo 2021) Cristiano in fondo lo aveva detto, affidando ai social la sua volontà di riscossa: " Il nostro pensiero - plurale maiestatis - è già al Cagliari ". Quindi l'immancabile immagine del campione che non è ...

Advertising

EBorriello : @ilbonaiuti @AleMussini @LaSoraCamilla_ Una cosa ho capito in Italia, a partita finita non c'è più discussione. La… - Chiariello_CS : RT @bruttapas: #CR7 che fa il gesto delle orecchie dopo il goal in #CagliariJuve..e giustamente la Juve gli dà 30 mln annui per fare il fen… - bruttapas : #CR7 che fa il gesto delle orecchie dopo il goal in #CagliariJuve..e giustamente la Juve gli dà 30 mln annui per fa… - ChiefCheinz : RT @WazzaFit: Ronaldo che esulta con il gesto dell’orecchio contro il Cagliari, giustamente questo farà passare la Juve ai quarti di Champi… - juventibus : ??LA CARRELLATA DEL 15 MARZO?? ??La TRIPLETTA di RONALDO e il suo GESTO ?? DANILO e il centrocampo della JUVE Ecco le p… -