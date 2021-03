Justice League: girato un nuovo finale (Di lunedì 15 marzo 2021) Manca poco all’uscita della versione di Zack Snyder del film Justice League, eppure non mancano le sorprese: il regista ha infatti ammesso di aver girato un nuovo finale per il suo film. Ma a cosa è dovuta questa decisione così radicale? Andiamo a scoprirlo assieme. Il pipistrello e il pagliaccio Le due nemesi per eccellenza dell’universo DC. Il paladino che Gotham City merita e il Pagliaccio Principe del Crimine. La ragione contro la follia, o forse il contrario? Potremo stare a dibattere per ore sul rapporto tra Batman e Joker, sulle loro ideologie e azioni, ma non è questa la sede. Quello che conta è ben altro: in tutto il nuovo DCEU non c’é mai stato un vero dialogo tra i due. Snyder ha quindi voluto risolvere la cosa, creando un finale completamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Manca poco all’uscita della versione di Zack Snyder del film, eppure non mancano le sorprese: il regista ha infatti ammesso di averunper il suo film. Ma a cosa è dovuta questa decisione così radicale? Andiamo a scoprirlo assieme. Il pipistrello e il pagliaccio Le due nemesi per eccellenza dell’universo DC. Il paladino che Gotham City merita e il Pagliaccio Principe del Crimine. La ragione contro la follia, o forse il contrario? Potremo stare a dibattere per ore sul rapporto tra Batman e Joker, sulle loro ideologie e azioni, ma non è questa la sede. Quello che conta è ben altro: in tutto ilDCEU non c’é mai stato un vero dialogo tra i due. Snyder ha quindi voluto risolvere la cosa, creando uncompletamente ...

