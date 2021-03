Justice League: Ben Affleck e Jared Leto non hanno girato insieme la scena di Batman e Joker (Di lunedì 15 marzo 2021) Le star di Zack Snyder's Justice League, Ben Affleck e Jared Leto, non sono state in grado di girare insieme le scene di Batman e Joker, ecco svelato il motivo. Le scene di Batman e Joker in Zack Snyder's Justice League hanno visto Ben Affleck e Jared Leto, interpreti dei due personaggi, separati sul set. A rivelarlo è la moglie di Zack Snyder, la produttrice Deborah Snyder. A differenza di quanto mostra il trailer di Zack Snyder's Justice League, Ben Affleck e Jared Leto non hanno potuto girare insieme ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 marzo 2021) Le star di Zack Snyder's, Ben, non sono state in grado di girarele scene di, ecco svelato il motivo. Le scene diin Zack Snyder'svisto Ben, interpreti dei due personaggi, separati sul set. A rivelarlo è la moglie di Zack Snyder, la produttrice Deborah Snyder. A differenza di quanto mostra il trailer di Zack Snyder's, Bennonpotuto girare...

