Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: cosa sta succedendo? Lo spiegano loro (Di lunedì 15 marzo 2021) De domani non v’è certezza. E, in effetti, questo weekend è stato un turbinio di esclusive e smentite. Di accuse e ricostruizioni giornalistiche. Ma, alla fine, hanno preso loro la parola e hanno messo un punto fermo alle notizie che non smettono di uscire. Quindi, cosa sta succedendo tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez? J.Lo è tornata single Tutto parte venerdì notte. Quando il sito americano PageSix sgancia la bomba: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. Lei è rimasta nella Repubblica Dominicana dove sta girando il film Shotgun wedding con Josh Duhamel e Lenny Kravitz. Lui è tornato da solo a Miami. secondo il sito, la coppia non ha retto allo scandalo della starlette televisiva che aveva ... Leggi su amica (Di lunedì 15 marzo 2021) De domani non v’è certezza. E, in effetti, questo weekend è stato un turbinio di esclusive e smentite. Di accuse e ricostruizioni giornalistiche. Ma, alla fine, hanno presola parola e hanno messo un punto fermo alle notizie che non smettono di uscire. Quindi,statra? J.Lo è tornata single Tutto parte venerdì notte. Quando il sito americano PageSix sgancia la bomba:si sono lasciati. Lei è rimasta nella Repubblica Dominicana dove sta girando il film Shotgun wedding con Josh Duhamel e Lenny Kravitz. Lui è tornato da solo a Miami. secondo il sito, la coppia non ha retto allo scandalo della starlette televisiva che aveva ...

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: 'Stiamo ancora insieme, stiamo lavorando su alcune cose' Jennifer Lopez e Alex Rodriguez non si sono lasciati. Almeno non definitivamente. La notizia della loro separazione dopo tre anni di fidanzamento nelle ultime ore è rimbalzata sui giornali di gossip ...

Jennifer Lopez, il VIDEO dove è semplicemente pazzesca. Stupenda Jennifer Lopez con un video pubblicato sui social è riuscita a mettere KO milioni di fan sparsi in tutto il mondo Jennifer Lopez stavolta ha davvero esagerato mettendo fuori combattimento in un colpo ...

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: «Stiamo lavorando su alcune cose, ma stiamo ancora insieme» Vanity Fair Italia Grammy, trionfa Beyoncé ma il premio principale va a Billie Eilish. Album dell'anno a Taylor Swift Il record assoluto di premi vinti appartiene al defunto direttore d'orchestra di origini ungheresi Georg Solti. Load Error Jennifer Lopez regina sexy degli Oscar della musica: performance hot con ...

Jennipher Lopez: Questo matrimonio non s'ha da fare USA Jennifer Lop-ez e Alex Rodrigu-ez, togli la z finale e metti una x, omen nomen: leggi ex. Perché i due sono ai ferri corti, anzi rotti, pare cioè non stiano più insieme. Dopo 4 anni la loro stori ...

