Jamie Dornan | il padre dell' attore | Jim | è morto all' età di 73 anni a causa del Coronavirus

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ildi, il dottor Jim, èdel; la star aveva già perso la madre quando aveva solo 16. L'ha subito una grave perdita: ilJim è infattiall'età di 73dopo aver contratto il. La notizia è stata annunciata dall'organizzazione Leukaemia & Lymphoma NI, con cui il medico aveva collaborato a lungo dopo aver scoperto, nel 2005, di essere affetto, da leucemia linfatica cronica. Jim, ila star di Cinquanta sfumature di grigio, aveva lavorato a Belfast dal 1986 al 2012 come ...

Il padre di Jamie Dornan, il dottor Jim Dornan, è morto a causa del Coronavirus; la star aveva già perso la madre quando aveva solo 16 anni. L'attore Jamie Dornan ha subito una grave perdita: il padre