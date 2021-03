Jacques Lacan, una discussa eredità (Di lunedì 15 marzo 2021) Se vi capita di sfogliare (e di leggere) l’ultimo numero della Rivista “La Psicoanalisi”, edita da Astrolabio, dove in copertina campeggia il barbuto Karl Marx e all’interno svettano articoli di grande interesse, teorico e clinico, comprendete perché Jacques Lacan, mentre si approssima il quarantennale della morte (9 settembre 1981), è più vivo che mai. Se poi vi capita di sfogliare (e di leggere), sempre grazie ad Astrolabio, l’ultima pubblicazione a firma Jacques-Alain Miller, “Capisaldi dell’insegnamento di Lacan. L’orientamento Lacaniano”, a cura di Antonio Di Ciaccia, comprendete perché lo psicoanalista francese non smette di dire ciò che ha da dire e anche ciò che non ha detto. L’importanza di Marx, stando alla Rivista, viene precisata dallo stesso Di Ciaccia: “Fin dall’inizio del ‘Seminario ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Se vi capita di sfogliare (e di leggere) l’ultimo numero della Rivista “La Psicoanalisi”, edita da Astrolabio, dove in copertina campeggia il barbuto Karl Marx e all’interno svettano articoli di grande interesse, teorico e clinico, comprendete perché, mentre si approssima il quarantennale della morte (9 settembre 1981), è più vivo che mai. Se poi vi capita di sfogliare (e di leggere), sempre grazie ad Astrolabio, l’ultima pubblicazione a firma-Alain Miller, “Capisaldi dell’insegnamento di. L’orientamentoiano”, a cura di Antonio Di Ciaccia, comprendete perché lo psicoanalista francese non smette di dire ciò che ha da dire e anche ciò che non ha detto. L’importanza di Marx, stando alla Rivista, viene precisata dallo stesso Di Ciaccia: “Fin dall’inizio del ‘Seminario ...

