"Ius soli scemenza raccapricciante". Feltri su Letta e Pd: "Leaderino. Si preparano all'ultimo tonfo" (Di lunedì 15 marzo 2021) Inizia con un "Poveracci". Il giudizio secco di Vittorio Feltri sul Pd e sul neo acclamato segretario Enrico Letta è lapidario. Nel senso che sembra inciso su una lapide mortuaria. Il direttore di Libero elabora nell'editoriale un de profundis impietoso. "Bisogna dare atto a Zingaretti di aver compiuto una cosa buona e giusta: dimettersi da segretario del Partito Democratico. Probabilmente ha capito che il partito è in disarmo e sarà difficile anche per il nuovo capo salvarlo. Basti pensare che i sondaggi, i quali non sono il verbo ma servono a misurare la febbre all'elettorato, attribuiscono più consensi a FdI che non al Pd". Insomma, il malato è grave. Il "medico" Letta potrà raddrizzare le sorti del malandato Pd? Feltri: Letta può poco, il Pd vive alla giornata

