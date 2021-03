Ius soli, Molteni: “Mai con Lega al governo” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Non è la priorità del Paese e la Lega è garanzia al governo e in Parlamento che non si approverà mai lo ius soli”. Lo dice all’AdnKronos, Nicola Molteni, sottosegretario leghista agli Interni, dopo le parole di Enrico Letta che ha rilanciato sul tema della cittadinanza. “Una legge sulla cittadinanza esiste e funziona – ricorda Molteni – La cittadinanza non è strumento di integrazione, come pensano a sinistra, ma bensì l’approdo finale di un processo integrativo”. Per il deputato leghista, vicinissimo al segretario Matteo Salvini “con la cittadinanza si garantisce il diritto al voto e non altri diritti già riconosciuti dal nostro ordinamento”. “Se Letta pensa che con la Lega al governo possa essere solo discusso lo ius soli i casi sono due: o viene ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) “Non è la priorità del Paese e laè garanzia ale in Parlamento che non si approverà mai lo ius”. Lo dice all’AdnKronos, Nicola, sottosegretario leghista agli Interni, dopo le parole di Enrico Letta che ha rilanciato sul tema della cittadinanza. “Una legge sulla cittadinanza esiste e funziona – ricorda– La cittadinanza non è strumento di integrazione, come pensano a sinistra, ma bensì l’approdo finale di un processo integrativo”. Per il deputato leghista, vicinissimo al segretario Matteo Salvini “con la cittadinanza si garantisce il diritto al voto e non altri diritti già riconosciuti dal nostro ordinamento”. “Se Letta pensa che con laalpossa essere solo discusso lo iusi casi sono due: o viene ...

Advertising

FrancescoLollo1 : La prima proposta di #LettaSegretario per aiutare gli italiani è lo IUS SOLI per gli immigrati. Delle volte è megli… - matteosalvinimi : Letta e il PD vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Eh, buonanotte... Se torna… - lucasofri : Se dici ai tuoi lettori in prima pagina che lo 'ius soli' è la 'cittadinanza per gli immigrati' (Giornale, Libero),… - EmiSilver1 : RT @AzzurraBarbuto: “Non vi serve un nuovo segretario ma vi serve un nuovo Pd”, e poi parla di Ius Soli. Ma stai bene? - PaolaSacchi3 : @DonatoRobilotta Sullo ius soli, ad esempio, molti dubbi a suo tempo anche dal centrista Alfano.... -