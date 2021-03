Italia zona rossa e arancione: cosa cambia da oggi a Pasqua. Figliuolo: “Basta dosi sprecate, vaccinare chiunque” (Di lunedì 15 marzo 2021) Da oggi lunedì 15 marzo fino al 6 aprile, Pasqua e Pasquetta incluse, l’Italia sarà divisa fra regioni in zona rossa e in zona arancione. Niente più zone gialle. La Sardegna resta l’unica regione in zona bianca, esentata dalle nuove regole e divieti. Sul fronte della lotta al Covid il Commissario all’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, annuncia un’accelerazione nelle vaccinazioni per raggiungere, a regime, le 500mila somministrazioni al giorno, come fissato dal Governo Draghi. Spostamenti In zona rossa ci si può muovere soltanto per “comprovati motivi di lavoro, salute o necessità”, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Vietate fino al 2 aprile, e nella giornata ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 15 marzo 2021) Dalunedì 15 marzo fino al 6 aprile,e Pasquetta incluse, l’sarà divisa fra regioni ine in. Niente più zone gialle. La Sardegna resta l’unica regione inbianca, esentata dalle nuove regole e divieti. Sul fronte della lotta al Covid il Commissario all’emergenza, generale Francesco Paolo, annuncia un’accelerazione nelle vaccinazioni per raggiungere, a regime, le 500mila somministrazioni al giorno, come fissato dal Governo Draghi. Spostamenti Inci si può muovere soltanto per “comprovati motivi di lavoro, salute o necessità”, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Vietate fino al 2 aprile, e nella giornata ...

Advertising

insopportabile : Errare è umano, perseverare non è diabolico, solo da sprovveduti e un po' imbecilli. --- 'Ok a spostamenti nelle se… - Adnkronos : Zangrillo: 'Cure sbagliate a casa, pazienti in ospedale e Italia zona rossa' - edmondocirielli : Il Pd cambia l'ennesimo segretario ma continua a vivere fuori dalla realtà. Siamo nella terza fase della pandemia,… - DavideCovello : RT @VanityFairIt: A partire da oggi, lunedì 15 marzo e fino al 6 aprile, in vigore le nuove regole per fermare i contagi. Domina la zona ro… - CarieriF : RT @XMERIDIO78: Vi presento la Prostituta più famosa d'Italia.. Matteo #Salvini #zonarossa #vaccini #Covid_19 #congiuntifuoricomune #LegaTi… -