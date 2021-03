Italia verso il vaccino Covid obbligatorio? Ecco cosa rischia chi lo rifiuta (Di lunedì 15 marzo 2021) vaccino Covid obbligatorio in Italia? – Lunedì 15 marzo 2021. Mentre prosegue la campagna vaccinale, non pochi continuano ad alimentare il dibattito sull’obbligatorietà del siero anti Covid sul posto di lavoro. Una questione diventata ancora più spinosa dopo il focolaio scoppiato al Policlinico San Martino di Genova, determinato con ogni probabilità da un’infermiera che aveva rifiutato il vaccino. Il bilancio di 13 persone positive (11 pazienti e 2 infermieri). Il reparto interessato è quello di Malattie respiratorie e Allergologia, al primo piano del padiglione Maragliano. Che di fatto è una clinica, che nelle intenzioni dell’ospedale, avrebbe dovuto restare “pulita”. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: 21.315 nuovi casi e 264 ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 marzo 2021)in? – Lunedì 15 marzo 2021. Mentre prosegue la campagna vaccinale, non pochi continuano ad alimentare il dibattito sull’obbligatorietà del siero antisul posto di lavoro. Una questione diventata ancora più spinosa dopo il focolaio scoppiato al Policlinico San Martino di Genova, determinato con ogni probabilità da un’infermiera che avevato il. Il bilancio di 13 persone positive (11 pazienti e 2 infermieri). Il reparto interessato è quello di Malattie respiratorie e Allergologia, al primo piano del padiglione Maragliano. Che di fatto è una clinica, che nelle intenzioni dell’ospedale, avrebbe dovuto restare “pulita”. leggi anche l’articolo —>, il bollettino di oggi: 21.315 nuovi casi e 264 ...

