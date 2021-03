Italia Under 21, i convocati di Nicolato per l’Europeo: Tonali e tanta B (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Italia Under 21 sarà impegnata nelle fase a gironi dell’Europeo a partire dal 24 marzo. La federazione ha diramato i convocati scelti da Nicolato L’Under 21 di Paolo Nicolato dovrà giocare nella fase a gironi del Campionato Europeo contro Spagna, Repubblica Ceca e Slovenia. Gli azzurrini cercheranno dunque di ottenere l’accesso alla fase finale a otto squadre in programma il prossimo giugno. L’Italia Under 21 si è qualificata posizionandosi in testa al Gruppo 1, con quattro punti di vantaggio sull’Islanda e sei sulla Repubblica d’Irlanda. In totale gli azzurrini hanno collezionato otto successi, un pareggio e una sola sconfitta, quella in casa della Svezia. L’Italia Under 21 ha realizzato 27 ... Leggi su zon (Di lunedì 15 marzo 2021) L’21 sarà impegnata nelle fase a gironi dela partire dal 24 marzo. La federazione ha diramato iscelti daL’21 di Paolodovrà giocare nella fase a gironi del Campionato Europeo contro Spagna, Repubblica Ceca e Slovenia. Gli azzurrini cercheranno dunque di ottenere l’accesso alla fase finale a otto squadre in programma il prossimo giugno. L’21 si è qualificata posizionandosi in testa al Gruppo 1, con quattro punti di vantaggio sull’Islanda e sei sulla Repubblica d’Irlanda. In totale gli azzurrini hanno collezionato otto successi, un pareggio e una sola sconfitta, quella in casa della Svezia. L’21 ha realizzato 27 ...

Advertising

DiMarzio : Gli azzurrini giocheranno il 24, 27 e 30 marzo in Slovenia - USCremonese : ??Europeo Under 21: Carnesecchi e Celar convocati dai ct di Italia e Slovenia. I due grigiorossi si troveranno l'uno… - 11contro11 : Europeo Under-21, l'elenco dei 23 convocati dell’#Italia #RepubblicaCeca #Slovenia #Spagna #Nazionali #11contro11 - DiMarzio : #U21EURO | Il nuovo format e il percorso per l'Italia #Under21 - fisco24_info : Euro 2021 23 convocati per la fase finale a gironi Under 21: Il 24, 27 e 30 marzo l'Italia affronta R.Ceca, Spagna… -