Italia Under 21, i convocati di Nicolato per le gare dell'Europeo: la lista (Di lunedì 15 marzo 2021) Il ct dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per le tre gare dell'Europeo contro Repubblica Ceca, Spagna e Slovenia Riparte in Slovenia l'avventura europea dell'Under 21. Tre partite di questo Campionato Europeo dal format inedito contro la Spagna, la Repubblica Ceca e i padroni di casa per assicurarsi il pass per la fase finale a otto squadre in programma il prossimo giugno. Gli Azzurrini si sono qualificati al prossimo appuntamento, la fase finale a giorni, vincendo il Gruppo 1. L'Italia fa parte del Gruppo B e sarà impegnata dal 24 al 31 marzo in Slovenia: le prime due classificate dei quattro gironi staccheranno il pass per la fase finale ad eliminazione diretta, in programma in Ungheria e Slovenia dal 31 ...

