Italia Under 21, i convocati del ct Nicolato per le qualificazioni all'Europeo (Di lunedì 15 marzo 2021) Riparte in Slovenia l'avventura europea dell'Under 21. Tre partite di questo Campionato Europeo dal format inedito contro la Spagna, la Repubblica Ceca e i padroni di casa per assicurarsi il pass per la fase finale a otto squadre in programma a giugno.Gli Azzurrini si sono qualificati al prossimo appuntamento, la fase finale a giorni, vincendo il Gruppo 1 con quattro lunghezze di vantaggio sull'Islanda e sei sulla Repubblica d'Irlanda, un percorso fatto di otto successi, un pareggio e una sola sconfitta, quella in casa della Svezia.Ventisette le reti realizzate e solo cinque gol i gol subiti da una Nazionale che sogna di salire sul tetto d'Europa sedici anni dopo il quinto e ultimo trionfo continentale. Il tecnico azzurro Paolo Nicolato ha ufficializzato la lista dei 23 calciatori che si raduneranno sabato 20 e domenica 21 marzo presso il Centro di ...

