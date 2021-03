Italia Under 21: 23 convocati per il girone di qualificazione agli Europei, ci sono Tonali, Frabotta e Pinamonti (Di lunedì 15 marzo 2021) Riparte dalla Slovenia l'avventura europea dell'Italia Under21.Diversi gli impegni che attenderanno gli azzurrini di Nicolato, che scenderanno in campo il 24, il 27 e il 30 marzo per affrontare Spagna, Repubblica Ceca e i padroni di casa per assicurarsi il pass per la fase finale a otto squadre in programma il prossimo giugno. Il tecnico azzurro, proprio nelle scorse ore, ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati che si raduneranno sabato 20 e domenica 21 marzo presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Il giorno seguente, invece, avrà inizio la preparazione in vista dei tre impegni dell'Italia Under21.Di seguito, la lista completa:Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina);Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Enrico ... Leggi su mediagol (Di lunedì 15 marzo 2021) Riparte dalla Slovenia l'avventura europea dell'21.Diversi gli impegni che attenderanno gli azzurrini di Nicolato, che scenderanno in campo il 24, il 27 e il 30 marzo per affrontare Spagna, Repubblica Ceca e i padroni di casa per assicurarsi il pass per la fase finale a otto squadre in programma il prossimo giugno. Il tecnico azzurro, proprio nelle scorse ore, ha diramato la lista dei 23 calciatoriche si raduneranno sabato 20 e domenica 21 marzo presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Il giorno seguente, invece, avrà inizio la preparazione in vista dei tre impegni dell'21.Di seguito, la lista completa:Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina);Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Enrico ...

Advertising

DiMarzio : Gli azzurrini giocheranno il 24, 27 e 30 marzo in Slovenia - Mediagol : #Italia Under 21: 23 convocati per il girone di qualificazione agli Europei, ci sono Tonali, Frabotta e Pinamonti - teladoiotokyo : Spagna Under 21 ? Convocato Gonzalo Villar: La Spagna Under 21, prossima avversaria anche dell?Italia...… - milansette : Italia Under 21, convocati anche Gabbia e Tonali per le sfide contro Repubblica Ceca, Spagna e Slovenia - sportli26181512 : Italia Under 21, convocati anche Gabbia e Tonali per le sfide contro Repubblica Ceca, Spagna e Slovenia: Riparte in… -