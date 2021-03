Italia, sospeso su tutto il territorio nazionale il vaccino astrazeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) Stop al vaccino astrazeneca anche in Italia. L'Agenzia Italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo del vaccino su tutto il territorio nazionale. La decisone arriva dopo che è finito sotto sequestro un altro lotto del siero anglo-svedese, l'ABV5811, quello inoculato al professore morto in Friuli e originario di Biella. Si tratta del secondo lotto bloccato a livello nazionale dopo l'ABV2856, ritirato dopo i casi avversi registrati in Sicilia. Intanto dall'Ema, l'ente dei farmaci europeo, arriva la conferma dell'efficacia dei vaccini Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson contro le varianti. La ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 15 marzo 2021) Stop alanche in. L'Agenziana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via delprecauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo delsuil. La decisone arriva dopo che è finito sotto sequestro un altro lotto del siero anglo-svedese, l'ABV5811, quello inoculato al professore morto in Friuli e originario di Biella. Si tratta del secondo lotto bloccato a livellodopo l'ABV2856, ritirato dopo i casi avversi registrati in Sicilia. Intanto dall'Ema, l'ente dei farmaci europeo, arriva la conferma dell'efficacia dei vaccini Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson contro le varianti. La ...

