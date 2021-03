Italia rosso-arancio, adesso sappiamo con chi prendercela (Di lunedì 15 marzo 2021) All’inizio era comprensibile che la gente non sapesse come comportarsi, l’ondata era anomala. Poi sono emersi gli irresponsabili fino ad allora rimasti pazienti e non appena qualcuno ha detto che il virus era morto si sono scatenati come mandrie. E dopo l’estate delirante, puntuale, è arrivata la seconda ondata che questa volta non era anomala però, ma del tutto prevedibile. Nemmeno questo è bastato: più ci si avvicinava a Natale più si organizzavano assembramenti, cene e cenoni, pure clandestini, feste e balli come se ci fossimo liberati di una guerra. Qualche accenno a restrizioni, qualche blando orario da rispettare, ma niente di più. Gli anziani continuavano a morire, con una media d’età che scendeva: numeri che avrebbero allertato anche un imbecille. Invece sono apparsi pure i “masanielli” che tuonavano per poter allestire cene, aprire i bar fino a tardi, per tornare a sciare, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) All’inizio era comprensibile che la gente non sapesse come comportarsi, l’ondata era anomala. Poi sono emersi gli irresponsabili fino ad allora rimasti pazienti e non appena qualcuno ha detto che il virus era morto si sono scatenati come mandrie. E dopo l’estate delirante, puntuale, è arrivata la seconda ondata che questa volta non era anomala però, ma del tutto prevedibile. Nemmeno questo è bastato: più ci si avvicinava a Natale più si organizzavano assembramenti, cene e cenoni, pure clandestini, feste e balli come se ci fossimo liberati di una guerra. Qualche accenno a restrizioni, qualche blando orario da rispettare, ma niente di più. Gli anziani continuavano a morire, con una media d’età che scendeva: numeri che avrebbero allertato anche un imbecille. Invece sono apparsi pure i “masanielli” che tuonavano per poter allestire cene, aprire i bar fino a tardi, per tornare a sciare, ...

