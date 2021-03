Italia, ragazzina 12enne trovata impiccata nel bagno: sbloccato il cellulare (Di lunedì 15 marzo 2021) A Borgofranco d’Ivrea (Torino), una 12enne è stata trovata ieri sera, domenica 14 marzo, impiccata a una mensola di casa con la cintura dell’accappatoio. A dare l’allarme è stato il padre della ragazzina. Tuttavia quando i soccorsi sono giunti sul luogo del tragico episodio, la 12enne era già deceduta, come riferisce l’Ansa. Sul caso la procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. I carabinieri, su disposizione della procura, hanno sequestrato computer e cellulare della ragazza, che saranno esaminati in queste ore per scongiurare l’ipotesi di una sfida estrema su Tik Tok di cui al momento non ci sono riscontri. Su indicazione della procura sarà anche effettuata l’autopsia ‘virtuale’ sul corpo della 12enne. Resta però il ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 15 marzo 2021) A Borgofranco d’Ivrea (Torino), unaè stataieri sera, domenica 14 marzo,a una mensola di casa con la cintura dell’accappatoio. A dare l’allarme è stato il padre della. Tuttavia quando i soccorsi sono giunti sul luogo del tragico episodio, laera già deceduta, come riferisce l’Ansa. Sul caso la procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. I carabinieri, su disposizione della procura, hanno sequestrato computer edella ragazza, che saranno esaminati in queste ore per scongiurare l’ipotesi di una sfida estrema su Tik Tok di cui al momento non ci sono riscontri. Su indicazione della procura sarà anche effettuata l’autopsia ‘virtuale’ sul corpo della. Resta però il ...

