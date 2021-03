Italia, ragazzina 12enne trovata impiccata nel bagno: il motivo (Di lunedì 15 marzo 2021) Una ragazzina di 12 anni è stata trovata morta in casa nella tarda serata di ieri, domenica 14 marzo 2021, in località Baio Dora di Borgofranco d'Ivrea. Dell'accaduto si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Ivrea, intervenuti dopo essere stati chiamati dai genitori. Quando i sanitari sono intervenuti era troppo tardi. Tra le ipotesi che si stanno valutando quella di un suicidio o di un gioco finito male. I militari dell'Arma hanno sequestrato il cellulare e il computer della giovane. Il timore è che non si sia trattato di un suicidio ma di una delle sfide mortali di Tik Tok. Lo chiamano Blackout challenge o hanging challenge, una sfida di resistenza. La piccola morta ieri sera a Borgofranco non ha lasciato biglietti e non ha mai parlato con nessuno di quella sfida con i genitori, ma gli investigatori che indagano sulla ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 15 marzo 2021) Unadi 12 anni è statamorta in casa nella tarda serata di ieri, domenica 14 marzo 2021, in località Baio Dora di Borgofranco d'Ivrea. Dell'accaduto si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Ivrea, intervenuti dopo essere stati chiamati dai genitori. Quando i sanitari sono intervenuti era troppo tardi. Tra le ipotesi che si stanno valutando quella di un suicidio o di un gioco finito male. I militari dell'Arma hanno sequestrato il cellulare e il computer della giovane. Il timore è che non si sia trattato di un suicidio ma di una delle sfide mortali di Tik Tok. Lo chiamano Blackout challenge o hanging challenge, una sfida di resistenza. La piccola morta ieri sera a Borgofranco non ha lasciato biglietti e non ha mai parlato con nessuno di quella sfida con i genitori, ma gli investigatori che indagano sulla ...

