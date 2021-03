Italia in rosso: si può svolgere attività fisica? Ecco cosa cambia (Di lunedì 15 marzo 2021) Quasi tutta Italia, da oggi, è in rosso ad eccezione della Sardegna bianca Da lunedì 15 marzo, quasi tutta Italia è tra l’arancione e il rosso con una situazione che non lascia tranquilli e la sola regione Sardegna a essere in zona bianca. Tra restrizioni e chiusure poco o nulla rimane da fare o meglio poco è consentito con misure ancora più stringenti che hanno l’obiettivo di piegare la curva dei contagi e velocizzare la campagna vaccini. Per quanto riguarda l’attività fisica, rimangono chiuse palestre, piscine e impianti sciistici (che hanno detto addio alla stagione) così come centri benessere e termali. Possono rimanere aperti i centri riabilitativi e terapeutici utilizzati da atleti professionisti e non che però partecipano ad attività riconosciute a livello ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Quasi tutta, da oggi, è inad eccezione della Sardegna bianca Da lunedì 15 marzo, quasi tuttaè tra l’arancione e ilcon una situazione che non lascia tranquilli e la sola regione Sardegna a essere in zona bianca. Tra restrizioni e chiusure poco o nulla rimane da fare o meglio poco è consentito con misure ancora più stringenti che hanno l’obiettivo di piegare la curva dei contagi e velocizzare la campagna vaccini. Per quanto riguarda l’, rimangono chiuse palestre, piscine e impianti sciistici (che hanno detto addio alla stagione) così come centri benessere e termali. Possono rimanere aperti i centri riabilitativi e terapeutici utilizzati da atleti professionisti e non che però partecipano adriconosciute a livello ...

