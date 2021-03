Italia, Francia, Olanda, Spagna e Germania sospendono il vaccino AstraZeneca. Giovedì il parere dell’Ema (Di lunedì 15 marzo 2021) La decisione, in Italia, è stata assunta dopo un colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza. Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 15 marzo 2021) La decisione, in, è stata assunta dopo un colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza.

Advertising

Giorgiolaporta : Se #Germania, #Francia e #Spagna non avessero sospeso il #vaccino #AstraZeneca, l'#AIFA avrebbe mai detto nulla? Le… - Corriere : L'Italia ha sospeso l’utilizzo del vaccino AstraZeneca. Stop deciso anche in Francia fi... - paoloroversi : Dicevano che bisognava stare tranquilli, che i casi di morte erano solo lo 0,002%, che in UK hanno vaccinato milion… - DanieleMeloni80 : Ci vuole meno Europa, ci vuole meno integrazione europea. Italia, Francia e Germania senza la Commissione Von Der M… - TapaDeDiarioARG : @AdriRM33 VENDO A ITALIA , FRANCIA -