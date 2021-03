Italia, Francia e Germania sospendono “in via precauzionale” il vaccino AstraZeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) Atteso per domani un pronunciamento dell’Ema. La decisione assunta “dopo un colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza” Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 15 marzo 2021) Atteso per domani un pronunciamento dell’Ema. La decisione assunta “dopo un colloquio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza”

