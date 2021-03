Italia, Francia e Germania sospendono il vaccino AstraZeneca: spiazzata l’Ema, troppi i dubbi (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la Germania, l’Italia e la Francia. La sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca convince una nazione dopo l’altra. La prima a interrompere l’inoculazione del siero anglo-svedese tra i propri cittadini è stata la Danimarca. troppi i decessi per non destare sospetti sugli effetti collaterali di quel vaccino. Del resto, se non avessero provveduto i governi a sospenderne la somministrazione, le defezioni tra i cittadini, di qualsiasi parte d’Europa, sarebbero aumentate in maniera esponenziale. Il ministro della Salute tedesco ha parlato di «scelta precauzionale». Anche in Germania ci sono numerosi casi di trombosi in persone appena vaccinate. Approfondimenti sugli effetti collaterali di AstraZeneca Analoga «scelta ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la, l’e la. La sospensione della somministrazione delconvince una nazione dopo l’altra. La prima a interrompere l’inoculazione del siero anglo-svedese tra i propri cittadini è stata la Danimarca.i decessi per non destare sospetti sugli effetti collaterali di quel. Del resto, se non avessero provveduto i governi a sospenderne la somministrazione, le defezioni tra i cittadini, di qualsiasi parte d’Europa, sarebbero aumentate in maniera esponenziale. Il ministro della Salute tedesco ha parlato di «scelta precauzionale». Anche inci sono numerosi casi di trombosi in persone appena vaccinate. Approfondimenti sugli effetti collaterali diAnaloga «scelta ...

