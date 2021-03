Italia, Francia e Germania sospendono il vaccino AstraZeneca. I dettagli (Di lunedì 15 marzo 2021) Italia, Germania e Francia hanno deciso di sospendere momentaneamente l’uso del vaccino AstraZeneca. A rendere noto lo stop, in attesa di accertamenti, i governi dei tre Paesi che attendono il parere dell’Ema (Agenzia europea per i medicinali) nella giornata di domani. La decisione dell’Italia, hanno fatto sapere fonti del ministero della Salute, è stata presa dopo un confronto tra Speranza e Draghi con i ministri della Salute di Francia, Germania e Spagna. Intanto l’Ema ha fatto sapere che “il rapporto tra benefici e rischi” per il vaccino anti-Covid di AstraZeneca “è considerato positivo e non vediamo alcun problema nel proseguire le vaccinazioni utilizzando questo vaccino”. LO STOP TEDESCO Se le ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021)hanno deciso di sospendere momentaneamente l’uso del. A rendere noto lo stop, in attesa di accertamenti, i governi dei tre Paesi che attendono il parere dell’Ema (Agenzia europea per i medicinali) nella giornata di domani. La decisione dell’, hanno fatto sapere fonti del ministero della Salute, è stata presa dopo un confronto tra Speranza e Draghi con i ministri della Salute die Spagna. Intanto l’Ema ha fatto sapere che “il rapporto tra benefici e rischi” per ilanti-Covid di“è considerato positivo e non vediamo alcun problema nel proseguire le vaccinazioni utilizzando questo”. LO STOP TEDESCO Se le ...

