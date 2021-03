Italia chiusa fino al 6 aprile. Ecco regole e divieti in zona rossa e arancione (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – Italia chiusa da oggi fino al 6 aprile: tra zona rossa e arancione si torna più o meno al lockdown di un anno fa. Le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza sulla scorta dei nuovi più stringenti criteri di assegnazione delle fasce di rischio spediscono Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, Molise, Puglia, provincia autonoma di Trento in zona rossa (con relativo lockdown). Vanno invece in zona arancione Basilicata, provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo, Calabria, Liguria, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta. Rimane in fascia bianca la Sardegna, “isola felice”. Il governo ha pubblicato ieri le Faq – le risposte alle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar –da oggial 6: trasi torna più o meno al lockdown di un anno fa. Le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza sulla scorta dei nuovi più stringenti criteri di assegnazione delle fasce di rischio spediscono Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, Molise, Puglia, provincia autonoma di Trento in(con relativo lockdown). Vanno invece inBasilicata, provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo, Calabria, Liguria, Sicilia, Umbria e Valle d’Aosta. Rimane in fascia bianca la Sardegna, “isola felice”. Il governo ha pubblicato ieri le Faq – le risposte alle ...

