Italia-Austria: Mattarella sente Van der Bellen, rapporti bilaterali eccellenti’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto venerdì 12 marzo “una cordialissima conversazione telefonica con il Presidente Austriaco Alexander Van der Bellen. Nel corso della stessa -riferisce una nota del Quirinale- i due Capi di Stato, nel condividere le proprie valutazioni riguardo l’impatto della pandemia nei due Paesi, hanno ribadito gli eccellenti rapporti bilaterali esistenti fra Vienna e Roma”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha avuto venerdì 12 marzo “una cordialissima conversazione telefonica con il Presidenteco Alexander Van der. Nel corso della stessa -riferisce una nota del Quirinale- i due Capi di Stato, nel condividere le proprie valutazioni riguardo l’impatto della pandemia nei due Paesi, hanno ribadito gli eccellentiesistenti fra Vienna e Roma”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Italia-Austria: Mattarella sente Van der Bellen, rapporti bilaterali eccellenti'... - Walter12829474 : @myrtamerlino Purtroppo ci sono stati dei morti ovunque, in UK 275, in Italia 5/6, in Germania, Danimarca e Austria… - Erminio69642109 : @geidief I giornalisti hanno soltanto riportato le chiusure di Germania, Italia e Francia (oggi). Quando successe i… - GabryAnton : Il quartier generale di #AstraZeneca dopo la sospensione del loro vaccino in Italia, Austria e Germania. #vaccino… - IvanAronn : @JacopoPellegr10 Non solo in Italia. Anche in Germania, Francia, Austria .... -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Austria Vaccino Astrazeneca sospeso da Germania e Francia. Ema: nessun rischio ... insieme a Norvegia, Islanda, Austria, Estonia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia e Olanda in attesa ... Ema: "Non dimostrato rischio emergente" vedi anche Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. ...

Vaccino covid AstraZeneca, stop in Germania e Francia ... le news di oggi Vaccino covid AstraZeneca sospeso in Italia In Francia, le autorità sanitarie di ... Austria, Estonia, Lettonia, Lituania e Lussemburgo, sottolinea Bild, hanno bloccato l'uso di un lotto.

Italia-Austria: Mattarella sente Van der Bellen, rapporti bilaterali eccellenti' - Sardiniapost.it SardiniaPost Italia-Austria: Mattarella sente Van der Bellen, rapporti bilaterali eccellenti' Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto venerdì 12 marzo "una cordialissima conversazione telefonica con il Presidente austriaco Alexander Van der Belle ...

Sci: via finali e corsa alle coppe, Italia tifa Goggia A Lenzerheide continua a nevicare ed il meteo promette niente di buon per le prossime ore. E già sono saltate le prime prove in vista delle discese uomini e donne che mercoledì apriranno le Finali elv ...

... insieme a Norvegia, Islanda,, Estonia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia e Olanda in attesa ... Ema: "Non dimostrato rischio emergente" vedi anche Covid ine nel mondo, le ultime notizie. ...... le news di oggi Vaccino covid AstraZeneca sospeso inIn Francia, le autorità sanitarie di ..., Estonia, Lettonia, Lituania e Lussemburgo, sottolinea Bild, hanno bloccato l'uso di un lotto.Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto venerdì 12 marzo "una cordialissima conversazione telefonica con il Presidente austriaco Alexander Van der Belle ...A Lenzerheide continua a nevicare ed il meteo promette niente di buon per le prossime ore. E già sono saltate le prime prove in vista delle discese uomini e donne che mercoledì apriranno le Finali elv ...