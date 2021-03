Iss, portone incendiato. Bassetti: “C’è brutto clima” (Di lunedì 15 marzo 2021) L’atto intimidatorio contro l’Istituto Superiore di Sanità, con l’incendio appiccato al portone dell’ingresso di viale Regina Elena a Roma, è “vergognoso e oltraggioso”. Da Locatelli a Ricciardi, è unanime la condanna degli esperti a quando avvenuto ieri sera, con Bassetti che parla di “un brutto clima”. Bassetti – “C’è un clima bruttissimo, la politica non ci sta aiutando. Noi medici siamo stati lasciati soli. Queste azioni andrebbero condannate immediatamente perché sono attacchi alle Istituzioni, ai medici e alla scienza. Come gli attacchi che io ricevo ogni giorno, solo nelle ultime ore ho avuto minacce di morte e insulti alla mia persona e alla mia famiglia. Questo è il clima che si è creato per una contrapposizione. Ma credo che dietro ci sia il mondo no-vax”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) L’atto intimidatorio contro l’Istituto Superiore di Sanità, con l’incendio appiccato aldell’ingresso di viale Regina Elena a Roma, è “vergognoso e oltraggioso”. Da Locatelli a Ricciardi, è unanime la condanna degli esperti a quando avvenuto ieri sera, conche parla di “un”.– “C’è unbruttissimo, la politica non ci sta aiutando. Noi medici siamo stati lasciati soli. Queste azioni andrebbero condannate immediatamente perché sono attacchi alle Istituzioni, ai medici e alla scienza. Come gli attacchi che io ricevo ogni giorno, solo nelle ultime ore ho avuto minacce di morte e insulti alla mia persona e alla mia famiglia. Questo è ilche si è creato per una contrapposizione. Ma credo che dietro ci sia il mondo no-vax”, ...

Advertising

repubblica : Coronavirus, in fiamme il portone dell'Iss. Si indaga a tutto campo - marcodimaio : Ignoti hanno sparso liquido incendiario e dato alle fiamme il portone dell'Istituto Superiore di Sanità. Questi cod… - Agenzia_Ansa : Incendiato il portone d'ingresso dell'Istituto superiore di Sanità a Roma. In tarda serata è stato cosparso di liqu… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Incendiato il portone d'ingresso dell'Istituto superiore di Sanità a Roma. In tarda serata è stato cosparso di liquido in… - lifestyleblogit : Iss, portone incendiato. Bassetti: 'C'è brutto clima' - -