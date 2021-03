Iss | Miceli | segnale pericoloso | bisogna rispondere con determinazione

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma – “L’attentato compiuto ieri sera contro la sede dell’Istituto Superiore di Sanita’ e’ unche deve metterci in allarme ed e’ ora necessariocon.” “Attaccare il luogo simbolo di coloro che ogni giorno con sacrificio e abnegazione lavorano incessantemente per dare sostegno scientifico alla gestione dell’emergenza, per tutelare al meglio la salute di tutti i cittadini e delle nostre comunita’, e’ un punto di non ritorno.” “Nell’inviare al Presidente dell’Istituto, Silvio Brusaferro, al Direttore Generale, Andrea Piccioli, e a tutto il personale sanitario e amministrativo la mia vicinanza, auspico che i responsabili vengano identificati al piu’ presto”. Cosi’ il deputato del Pd e componente delle commissioni Affari Costituzionali e Antimafia, Carmelo