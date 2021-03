Israele ha riaperto gli stadi ai tifosi vaccinati: “Abbiamo contato i giorni” (Di lunedì 15 marzo 2021) I tifosi di calcio israeliani, purché vaccinati contro il Covid, sono tornati negli stadi per assistere alle partite di prima e seconda divisione. Per accedere agli impianti nel fine settimana appena trascorso i tifosi hanno dovuto dimostrare di essere stati vaccinati contro il Covid-19 attraverso il sistema del “passaporto verde” fornito dalle autorità e il loro numero è stato contingentato e soggetto a regole di igiene e sicurezza. Negli stadi con capacità superiore ai 10mila posti è stato consentito l’ingresso fino a 1.500 persone, in quelli con capacità inferiore sono potuti entrare non più di 750 tifosi. A fronte del successo della campagna di vaccinazione, Israele aveva già consentito due settimane fa il ritorno sugli spalti degli spettatori ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Idi calcio israeliani, purchécontro il Covid, sono tornati negliper assistere alle partite di prima e seconda divisione. Per accedere agli impianti nel fine settimana appena trascorso ihanno dovuto dimostrare di essere staticontro il Covid-19 attraverso il sistema del “passaporto verde” fornito dalle autorità e il loro numero è stato contingentato e soggetto a regole di igiene e sicurezza. Neglicon capacità superiore ai 10mila posti è stato consentito l’ingresso fino a 1.500 persone, in quelli con capacità inferiore sono potuti entrare non più di 750. A fronte del successo della campagna di vaccinazione,aveva già consentito due settimane fa il ritorno sugli spalti degli spettatori ...

