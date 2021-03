Isola, Stefania Orlando contro Daniela Martani: «Mangerà solo riso e cocco, sai che tappo» (Di martedì 16 marzo 2021) . La “viperella” del Grande Fratello è entrata in azione. La Orlando oltre a sostenere il suo grande amico Tommaso Zorzi, all’esordio come opinionista, è carichirissima su twitter con i commenti in diretta. Come al Grande Fratello, Stefania Orlando, attraverso il suo account twitter, sta commentando in diretta la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Oltre a supportare il suo grande amico Tommaso Zorzi, la Orlando non risparmia un commento al “veleno” per Daniela Martani. Ex hostess, ex Grande Fratello, attivista, animalista e vegana, la Martani ha già detto che non aiuterà i naufraghi a pescare. Caustico il commento della Orlando: «La Martani Mangerà solo riso e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 16 marzo 2021) . La “viperella” del Grande Fratello è entrata in azione. Laoltre a sostenere il suo grande amico Tommaso Zorzi, all’esordio come opinionista, è carichirissima su twitter con i commenti in diretta. Come al Grande Fratello,, attraverso il suo account twitter, sta commentando in diretta la prima puntata dell’dei Famosi 2021. Oltre a supportare il suo grande amico Tommaso Zorzi, lanon risparmia un commento al “veleno” per. Ex hostess, ex Grande Fratello, attivista, animalista e vegana, laha già detto che non aiuterà i naufraghi a pescare. Caustico il commento della: «Lae ...

KSeregni : RT @Iperborea_: Angela Melillo amica di aperitivo di Matilde Brandi, invitata al matrimonio di Stefania Orlando, diva del Bagaglino con Pam… - Nina92712546 : Voglio vedere ora Stefania quale # userà... avevi ragione tu #tommasozorzi #tzvip #isola - darveyfeels_ : mi è passato per la mente un pensiero: matilde brandi e stefania orlando isola 2022, non fate mai avverare questo incubo vi prego. - DeniseSnowWhite : RT @darveyfeels_: ? il matrimonio di Stefania Orlando che regge il palinsesto Mediaset da Gennaio 2020 e vedendo quante ne mancano siamo si… - marcole___ : Il matrimonio di Stefania Orlando in realtà è stato un casting per il palinsesto Mediaset 2020/2021 #isola -