Isola dei Famosi | stasera al via | tutto quello che c’è da sapere

Isola dei Famosi: stasera inizia la nuova edizione del reality. Ecco chi la condurrà, chi saranno gli opinionisti, l'inviato e i naufraghi. Isola dei Famosi: cosa cambierà? Per la prima volta "L'Isola dei Famosi" sarà condotto da Ilary Blasi. Ci saranno addirittura tre opinionisti: Tommaso Zorzi, nuovo vincitore del "Grande Fratello Vip", Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, che però si video-collegherà da casa perché ha il COVID. Il nuovo inviato in Honduras (quindi la location non cambierà) sarà Massimiliano Rosolino. Il reality durerà circa tre mesi e ci saranno due dirette settimanali: il lunedì e il giovedì, come sempre su Canale 5. I naufraghi, che dovranno aggiudicarsi i 100mila euro in palio, staranno sulla medesima spiaggia, ma faranno parte di due gruppi.

