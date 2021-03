'Isola dei Famosi', la nuova edizione in tempo reale (Di lunedì 15 marzo 2021) Prende il via una nuova edizione de 'L'Isola dei Famosi' condotta per la prima volta da Ilary Blasi. New entry anche l'inviato speciale in Honduras, il campione olimpico Massimiliano Rosolino e i 3 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 marzo 2021) Prende il via unade 'L'dei' condotta per la prima volta da Ilary Blasi. New entry anche l'inviato speciale in Honduras, il campione olimpico Massimiliano Rosolino e i 3 ...

Advertising

MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - IsolaDeiFamosi : Miryea Stabile è una nuova concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi! #Isola ?? - leoloca92 : Non c’era budget per prendere dei very famosy? #isola - xjawaadvoicex : RT @yleniaindenial: Ilary Blasi che saluta Alessia Marcuzzi le mie due regine alla conduzione dei reality #isola -