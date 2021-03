Isola dei Famosi, il dramma di Vera Gemma: “Ho bisogno di lavorare, non navigo nell’oro e ho un figlio da mantenere” (Di lunedì 15 marzo 2021) Vera Gemma a L’Isola dei Famosi 15 per necessità Nel nuovo numero del magazine Grand Hotel è contenuta una lunga intervista a Vera Gemma, prossima naufraga de L’Isola dei Famosi 15. La figlia del grande attore Giuliano Gemma ha spiegato per quale motivo ha accettato la proposta della produzione Magnolia e Mediaset di partecipare al reality show di Canale 5 che si svolge in Honduras. La donna ha esordito che ha bisogno di lavorare. “Mi piacerebbe molto tirarmela e dire che vado all’Isola per vivere un’esperienza estrema. Ma non sarei sincera: la verità è che ho bisogno di lavorare, perché, nonostante il mio cognome, non navigo ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 15 marzo 2021)a L’dei15 per necessità Nel nuovo numero del magazine Grand Hotel è contenuta una lunga intervista a, prossima naufraga de L’dei15. La figlia del grande attore Giulianoha spiegato per quale motivo ha accettato la proposta della produzione Magnolia e Mediaset di partecipare al reality show di Canale 5 che si svolge in Honduras. La donna ha esordito che hadi. “Mi piacerebbe molto tirarmela e dire che vado all’per vivere un’esperienza estrema. Ma non sarei sincera: la verità è che hodi, perché, nonostante il mio cognome, non...

