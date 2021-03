Isola dei Famosi, Brando Giorgi: chi è il noto attore romano (Di lunedì 15 marzo 2021) Il cast dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, chi è il noto attore romano Brando Giorgi: carriera e curiosità. (screenshot video)Anche l’attore romano Brando Giorgi partecipa all’edizione 2021 del reality show L’Isola dei Famosi, condotto anche quest’anno da Ilary Blasi. Parte per l’Honduras insieme ad altri naufraghi, tra cui il modello Akash Kumar. Un gradito ritorno in televisione sono la showgirl Angela Melillo e il comico Beppe Braida. Leggi anche –> Isola dei Famosi, Beppe Braida: chi è il comico e conduttore Sposato con la showgirl Daniela Battizzocco – nota in tv per aver partecipato a diverse ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 marzo 2021) Il cast dell’edizione 2021 dell’dei, chi è il: carriera e curiosità. (screenshot video)Anche l’partecipa all’edizione 2021 del reality show L’dei, condotto anche quest’anno da Ilary Blasi. Parte per l’Honduras insieme ad altri naufraghi, tra cui il modello Akash Kumar. Un gradito ritorno in televisione sono la showgirl Angela Melillo e il comico Beppe Braida. Leggi anche –>dei, Beppe Braida: chi è il comico e conduttore Sposato con la showgirl Daniela Battizzocco – nota in tv per aver partecipato a diverse ...

