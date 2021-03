Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla prima puntata: concorrenti e ultime news (Di lunedì 15 marzo 2021) Questa sera, lunedì 15 marzo 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera. anticipazioni Le anticipazioni della prima puntata rivelano che la padrona di casa Ilary Blasi presenterà il nuovo cast di naufraghi che si metteranno in gioco sulle spiagge dell’Isola più famosa d’Italia. Occhi puntati anche sul debutto di Tommaso Zorzi che, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip 5, è stato scelto come opinionista di questa edizione del reality show Mediaset. La Blasi presenterà al pubblico da casa chi sono i ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Questa sera, lunedì 15 marzo, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda ladell’deiche vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.Ledellarivelano che la padrona di casa Ilary Blasi presenterà il nuovo cast di naufraghi che si metteranno in gioco sulle spiagge dell’più famosa d’Italia. Occhi puntati anche sul debutto di Tommaso Zorzi che, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip 5, è stato scelto come opinionista di questa edizione del reality show Mediaset. La Blasi presenterà al pubblico da casa chi sono i ...

