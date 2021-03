Isola dei Famosi 2021: il cast (concorrenti e opinionisti) del reality (Di lunedì 15 marzo 2021) Qual è il cast (concorrenti, opinionisti, inviato e conduttrice) dell’Isola dei Famosi 2021? A partire da lunedì 15 marzo 2021 su Canale 5 va in onda in prima serata tv (doppio appuntamento: lunedì e giovedì) il reality show che vede diversi naufraghi vip alle prese con le difficoltà di vivere senza nulla su una spiaggia. Alla guida del più longevo adventure-game della televisione italiana troveremo, per questa quindicesima edizione, la conduttrice Ilary Blasi. Al suo fianco gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, la quale però non presenzierà alle prime puntate causa Covid. Inviato dall’Honduras, l’ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino. concorrenti Ma quali sono i ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Qual è il, inviato e conduttrice) dell’dei? A partire da lunedì 15 marzosu Canale 5 va in onda in prima serata tv (doppio appuntamento: lunedì e giovedì) ilshow che vede diversi naufraghi vip alle prese con le difficoltà di vivere senza nulla su una spiaggia. Alla guida del più longevo adventure-game della televisione italiana troveremo, per questa quindicesima edizione, la conduttrice Ilary Blasi. Al suo fianco gliIva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, la quale però non presenzierà alle prime puntate causa Covid. Inviato dall’Honduras, l’ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino.Ma quali sono i ...

