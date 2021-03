Isola dei Famosi 2021, cast, orario, naufraghi e opinionisti: anticipazioni 15 marzo 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Parte questa sera, lunedì 15 marzo, la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021, prodotta in collaborazione con Banijay Italia e condotta per la prima volta da Ilary Blasi. L’appuntamento è per questa sera in prima serata, intorno alle 21.30, subito dopo Striscia la Notizia. Tante le novità. Al posto di Alvin, come inviato speciale in Honduras ci sarà il campione olimpico Massimiliano Rosolino. Tre, invece, gli opinionisti pronti a commentare l’avventura dei naufraghi: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi (reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip) e Iva Zanicchi. Isola dei Famosi 2021: quando inizia, orario e concorrenti L’Isola dei Famosi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) Parte questa sera, lunedì 15, la nuova edizione de L’dei, prodotta in collaborazione con Banijay Italia e condotta per la prima volta da Ilary Blasi. L’appuntamento è per questa sera in prima serata, intorno alle 21.30, subito dopo Striscia la Notizia. Tante le novità. Al posto di Alvin, come inviato speciale in Honduras ci sarà il campione olimpico Massimiliano Rosolino. Tre, invece, glipronti a commentare l’avventura dei: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi (reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip) e Iva Zanicchi.dei: quando inizia,e concorrenti L’dei...

