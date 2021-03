Isola dei Famosi 2021, anticipazioni prima puntata: il cast, le polemiche e il ruolo di Zorzi (Di lunedì 15 marzo 2021) Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021, in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa, condotta da Ilary Blasi con l’ausilio degli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, reduce dal trionfo al Grande Fratello Vip 5, che ha vinto. Non ci sarà invece Elettra Lamborghini, la terza opinionista che attualmente è reclusa in casa perché positiva al Covid-19 (anche se le sue condizioni di salute sono buone). Il cast e l’inviato dell’Isola dei Famosi 2021 Il cast dell’Isola dei Famosi 2021, che è senza dubbio il reality show più avventuroso della televisione italiana, si trova in Honduras già da qualche giorno. Com’è noto ormai da qualche ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 15 marzo 2021) Mancano poche ore all’inizio della nuova edizione dell’dei, in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21.20 circa, condotta da Ilary Blasi con l’ausilio degli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso, reduce dal trionfo al Grande Fratello Vip 5, che ha vinto. Non ci sarà invece Elettra Lamborghini, la terza opinionista che attualmente è reclusa in casa perché positiva al Covid-19 (anche se le sue condizioni di salute sono buone). Ile l’inviato dell’deiIldell’dei, che è senza dubbio il reality show più avventuroso della televisione italiana, si trova in Honduras già da qualche giorno. Com’è noto ormai da qualche ...

Advertising

MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - IsolaDeiFamosi : Ci siamo??! Torna l’imperdibile appuntamento del lunedì: STASERA tutti sintonizzati su Canale 5 o in diretta su Med… - espressonline : Ieri #Quark di Piero Angela. Oggi L'Isola dei no vax: c’era una volta la scienza. Di @dondibea - errror404__ : io che stasera io che mi avrò la tl ricordo di inondata… - bartolovinci : RT @_hellotetectif: Concorrenti del gf sparatevi le ultime cartucce per le ore di notorietà che vi rimangono perché da stasera finalmente s… -