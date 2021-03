Isola 2021, prima gaffe hot per Ilary Blasi. Arrossisce poi sbotta: «Ho rovinato tutto» (Di martedì 16 marzo 2021) . Il bello della diretta! La conduttrice per errore chiama la Palapa “patata” tra le risate dello studio. Ovviamente anche la padrona di casa non si prende sul serio e ci scherza su. Applausi anche sui social. prima gaffe per Ilary Blasi durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2021. Dopo aver presentato i naufraghi di questa edizione la Blasi fasciata in un lungo abito nero nel presentare la Palapa, ovvero il luogo dove i concorrenti si incontrano dice: «Questa sera vi faccio entrare nella Patata … cioè nella Palapa». Un piccolo errore che fa ridere non solo il pubblico in studio ma la stessa Blasi che con grandissima autoironia commenta così: «Ho rovinato tutto era un momento suggestivo!» Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 16 marzo 2021) . Il bello della diretta! La conduttrice per errore chiama la Palapa “patata” tra le risate dello studio. Ovviamente anche la padrona di casa non si prende sul serio e ci scherza su. Applausi anche sui social.perdurante la diretta dell’dei Famosi. Dopo aver presentato i naufraghi di questa edizione lafasciata in un lungo abito nero nel presentare la Palapa, ovvero il luogo dove i concorrenti si incontrano dice: «Questa sera vi faccio entrare nella Patata … cioè nella Palapa». Un piccolo errore che fa ridere non solo il pubblico in studio ma la stessache con grandissima autoironia commenta così: «Hoera un momento suggestivo!»

